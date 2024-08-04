Новак Джокович — Карлос Алькарас: анонс текстовой онлайн-трансляции финала ОИ-2024

Сегодня, 4 августа, состоится финальный теннисный матч Олимпийских игр – 2024 в Париже в одиночном разряде, в котором серб Новак Джокович сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 15:00 мск.

Ранее Джокович обыграл в полуфинале итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:4, 6:2. Алькарас в 1/2 финала оказался сильнее канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима (6:1, 6:1).

Напомним, вторая и третья ракетки мира Джокович и Алькарас встречались в недавнем финале Уимблдонского турнира, в котором победу в трёх сетах одержал испанский теннисист — 6:2, 6:2, 7:6.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа.