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Новак Джокович — Карлос Алькарас: анонс текстовой онлайн-трансляции финала ОИ-2024

Новак Джокович — Карлос Алькарас: анонс текстовой онлайн-трансляции финала ОИ-2024
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Сегодня, 4 августа, состоится финальный теннисный матч Олимпийских игр – 2024 в Париже в одиночном разряде, в котором серб Новак Джокович сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 15:00 мск.

Олимпиада (м). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
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Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Ранее Джокович обыграл в полуфинале итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:4, 6:2. Алькарас в 1/2 финала оказался сильнее канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима (6:1, 6:1).

Напомним, вторая и третья ракетки мира Джокович и Алькарас встречались в недавнем финале Уимблдонского турнира, в котором победу в трёх сетах одержал испанский теннисист — 6:2, 6:2, 7:6.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа.

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