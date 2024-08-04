Новак Джокович — Карлос Алькарас: статистика личных встреч финалистов Олимпиады-2024

Сегодня, 4 августа, состоится финальный теннисный матч Олимпийских игр – 2024 в Париже в одиночном разряде, в котором серб Новак Джокович сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 15:00 мск.

Алькарас и Джокович провели между собой шесть матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч 3-3.

07.05.2022. «Мастерс» в Мадриде, грунт. Полуфинал: Алькарас — Джокович — 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5).

09.06.2023. «Ролан Гаррос», грунт. Полуфинал: Джокович — Алькарас — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

16.07.2023. Уимблдон, трава. Финал: Алькарас — Джокович — 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

20.08.2023. «Мастерс» в Цинциннати, хард. Финал: Джокович — Алькарас — 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).

18.11.2023. Итоговый турнир ATP, хард. Полуфинал: Джокович — Алькарас — 6:3, 6:2.

14.07.2024. Уимблдон, трава. Финал: Алькарас — Джокович — 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

Стоит отметить, что теннисисты все матчи между собой провели на турнирах рангом не ниже «Мастерса» и на стадии не ранее полуфинала. Ещё один матч Джокович и Алькарас провели в рамках выставочного турнира в 2023 году. Испанец оказался сильнее в трёх сетах — 4:6, 6:4, 6:4.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа.