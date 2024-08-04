Мирра Андреева родилась в один день с соперницей по финалу ОИ-2024, но на 20 лет позже

Финалистки женского парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) россиянка Мирра Андреева и итальянка Сара Эррани родились в один день – 29 апреля. Однако Андреева появилась на свет на 20 лет позже своей соперницы по матчу за золото ОИ. Интересно, что на момент рождения Андреевой Эррани уже проводила свой шестой профессиональный сезон в карьере.
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Сегодня, 4 августа, состоится финал женского парного разряда теннисного турнира Олимпиады-2024. В нём сойдутся россиянки Мирра Андреева/Диана Шнайдер и представительницы Италии Ясмин Паолини/Сара Эррани (3). Встреча поставлена на центральный корт «Ролан Гаррос» (корт Филиппа Шатрье) и начнётся не ранее 16:30 мск.
Также интересно, что если сложить возраст Андреевой (17) и Шнайдер (20), то Эррани (37) окажется их моложе всего на 4 месяца и 2 дня.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева/Диана Шнайдер – Ясмин Паолини/Сара Эррани. А посмотреть игру можно в телеграм-канале «Чемп. Теннис».
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