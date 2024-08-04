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Андреева/Шнайдер — Паолини/Эррани: каких соперниц обыграли пары на пути в финал Олимпиады

Андреева/Шнайдер — Паолини/Эррани: каких соперниц обыграли пары на пути в финал Олимпиады
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Сегодня, 4 августа, в Париже (Франция) состоится финал женского парного разряда теннисного турнира Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). В нём сойдутся россиянки Мирра Андреева/Диана Шнайдер и представительницы Италии Ясмин Паолини/Сара Эррани (3). Встреча состоится на центральном корте «Ролан Гаррос» (корт Филиппа Шатрье) и начнётся не ранее 16:30 мск.

Олимпиада — парный разряд (ж). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ясмин Паолини
Италия
Ясмин Паолини
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Я. Паолини С. Эррани
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

В связи с этим «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с тем, как обе пары пробивались в финал ОИ. Стоит отметить, что россиянки по ходу турнира обыграли три сеяные пары, а итальянки – ни одной.

Путь Андреевой и Шнайдер до финала Олимпиады-2024:

1/16: Айла Томлянович/Оливия Гадеки (Австралия);
1/8: Габриэла Дабровски/Лейла Фернандес (Канада, 5);
1/4: Катержина Синякова/Барбора Крейчикова (Чехия, 2);
1/2: Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо (Испания, 8);
Финал: Ясмин Паолини/Сара Эррани (Италия, 3).

Путь Эррани и Паолини до финала Олимпиады-2024:

1/16: Эрин Рутлифф/Лулу Сун (Новая Зеландия);
1/8: Каролин Гарсия/Диан Парри (Франция);
1/4: Кэйти Бултер/Хитер Уотсон (Великобритания);
1/2: Каролина Мухова/Линда Носкова (Чехия);
Финал: Андреева/Шнайдер.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева/Диана Шнайдер – Ясмин Паолини/Сара Эррани. А посмотреть игру можно в телеграм-канале «Чемп. Теннис».

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