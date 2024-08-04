Андреева/Шнайдер — Паолини/Эррани: каких соперниц обыграли пары на пути в финал Олимпиады

Сегодня, 4 августа, в Париже (Франция) состоится финал женского парного разряда теннисного турнира Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). В нём сойдутся россиянки Мирра Андреева/Диана Шнайдер и представительницы Италии Ясмин Паолини/Сара Эррани (3). Встреча состоится на центральном корте «Ролан Гаррос» (корт Филиппа Шатрье) и начнётся не ранее 16:30 мск.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с тем, как обе пары пробивались в финал ОИ. Стоит отметить, что россиянки по ходу турнира обыграли три сеяные пары, а итальянки – ни одной.

Путь Андреевой и Шнайдер до финала Олимпиады-2024:

1/16: Айла Томлянович/Оливия Гадеки (Австралия);

1/8: Габриэла Дабровски/Лейла Фернандес (Канада, 5);

1/4: Катержина Синякова/Барбора Крейчикова (Чехия, 2);

1/2: Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо (Испания, 8);

Финал: Ясмин Паолини/Сара Эррани (Италия, 3).

Путь Эррани и Паолини до финала Олимпиады-2024:

1/16: Эрин Рутлифф/Лулу Сун (Новая Зеландия);

1/8: Каролин Гарсия/Диан Парри (Франция);

1/4: Кэйти Бултер/Хитер Уотсон (Великобритания);

1/2: Каролина Мухова/Линда Носкова (Чехия);

Финал: Андреева/Шнайдер.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева/Диана Шнайдер – Ясмин Паолини/Сара Эррани. А посмотреть игру можно в телеграм-канале «Чемп. Теннис».