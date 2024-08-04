Андреева/Шнайдер — Паолини/Эррани: каких соперниц обыграли пары на пути в финал Олимпиады

Сегодня, 4 августа, в Париже (Франция) состоится финал женского парного разряда теннисного турнира Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). В нём сойдутся россиянки Мирра Андреева/Диана Шнайдер и представительницы Италии Ясмин Паолини/Сара Эррани (3). Встреча состоится на центральном корте «Ролан Гаррос» (корт Филиппа Шатрье) и начнётся не ранее 16:30 мск.
|1
|2
|3
|
|
В связи с этим «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с тем, как обе пары пробивались в финал ОИ. Стоит отметить, что россиянки по ходу турнира обыграли три сеяные пары, а итальянки – ни одной.
Путь Андреевой и Шнайдер до финала Олимпиады-2024:
1/16: Айла Томлянович/Оливия Гадеки (Австралия);
1/8: Габриэла Дабровски/Лейла Фернандес (Канада, 5);
1/4: Катержина Синякова/Барбора Крейчикова (Чехия, 2);
1/2: Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо (Испания, 8);
Финал: Ясмин Паолини/Сара Эррани (Италия, 3).
Путь Эррани и Паолини до финала Олимпиады-2024:
1/16: Эрин Рутлифф/Лулу Сун (Новая Зеландия);
1/8: Каролин Гарсия/Диан Парри (Франция);
1/4: Кэйти Бултер/Хитер Уотсон (Великобритания);
1/2: Каролина Мухова/Линда Носкова (Чехия);
Финал: Андреева/Шнайдер.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева/Диана Шнайдер – Ясмин Паолини/Сара Эррани. А посмотреть игру можно в телеграм-канале «Чемп. Теннис».
- 4 августа 2024
-
12:04
-
12:00
-
11:52
-
11:37
-
11:20
-
10:46
-
10:21
-
09:19
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:59
-
07:44
-
05:29
-
05:09
-
04:43
-
00:53
-
00:29
- 3 августа 2024
-
23:26
-
22:27
-
21:28
-
21:00
-
20:55
-
20:46
-
20:14
-
19:59
-
19:59
-
19:21
-
18:25
-
17:58
-
17:46
-
17:27
-
16:57
-
16:49
-
15:32