Петрова рассказала, за счёт чего Андреева и Шнайдер могут завоевать золото Олимпиады-2024

Бронзовый призёр Олимпиады-2012 в парном разряде, бывшая третья ракетка мира российская теннисистка Надежда Петрова поделилась ожиданиями от женского парного финала Олимпиады-2024 в Париже (Франция), где сойдутся россиянки Мирра Андреева/Диана Шнайдер и итальянки Ясмин Паолини/Сара Эррани (3).

«Я, конечно, буду болеть и переживать за девушек, потому что в таком юном возрасте на своей первой Олимпиаде пройти в финал — это уже большая заслуга. Серебро у них уже есть, хочется побороться за золото. В финале будет сложно, так как они будут играть против более возрастных и опытных теннисисток.

Паолини сейчас в топе своей теннисной карьеры, Эррани очень опытная парная теннисистка, победительница многих турниров «Большого шлема». Обе теннисистки не крупные, не очень-то уж и мощные, поэтому нашим девочкам стоит играть в плотный, быстрый теннис, хорошо подавать, принимать. Я бы даже сказала, на второй подаче Эррани выходить сразу же к сетке.

Результат будет зависеть в том числе и от волнения, как Андреева и Шнайдер подойдут к этому матчу. У них впереди длинная спортивная жизнь. И, будем надеться, это не последняя их Олимпиада. А вот у Эррани — это точно её последняя Олимпиада, поэтому, может быть, давление будет больше на стороне итальянок», — приводит слова Петровой РБК.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева/Диана Шнайдер – Ясмин Паолини/Сара Эррани. А посмотреть игру можно в телеграм-канале «Чемп. Теннис».