Новак Джокович — Карлос Алькарас: прямая трансляция матча в финале Олимпиады-2024

Сегодня, 4 августа, состоится финальный теннисный матч Олимпийских игр – 2024 в Париже в одиночном разряде, в котором серб Новак Джокович сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Начало матча — не ранее 15:00 по московскому времени.
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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала теннисного турнира Олимпиады-2024 в мужском одиночном разряде.
Ранее Джокович обыграл в полуфинале итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:4, 6:2. Алькарас в 1/2 финала оказался сильнее канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима (6:1, 6:1).
Напомним, вторая и третья ракетки мира Джокович и Алькарас встречались в недавнем финале Уимблдонского турнира, в котором победу в трёх сетах одержал испанский теннисист — 6:2, 6:2, 7:6.
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа.
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