Андреева/Шнайдер — Паолини/Эррани: статистика личных встреч финалисток ОИ-2024

Сегодня, 4 августа, состоится финальный матч Олимпийских игр – 2024 в Париже в парном разряде среди женщин, в котором российская пара Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер сыграет с итальянками Ясмин Паолини и Сарой Эррани. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч теннисисток.

Это будет первая встреча теннисисток в парах. Для Андреевой и Шнайдер это первый совместный турнир в карьере, а Паолини и Эррани играют вместе с 2019 года. В нынешнем сезоне они сыграли вместе почти все крупные турниры, и их главные результаты — финал «Ролан Гаррос» и титул Рима.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева/Диана Шнайдер – Ясмин Паолини/Сара Эррани. А посмотреть игру можно в телеграм-канале «Чемп. Теннис».