Андреева/Шнайдер — Паолини/Эррани: статистика личных встреч финалисток ОИ-2024
Поделиться
Сегодня, 4 августа, состоится финальный матч Олимпийских игр – 2024 в Париже в парном разряде среди женщин, в котором российская пара Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер сыграет с итальянками Ясмин Паолини и Сарой Эррани. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч теннисисток.
Олимпиада — парный разряд (ж). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ясмин Паолини
Сара Эррани
Я. Паолини С. Эррани
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Это будет первая встреча теннисисток в парах. Для Андреевой и Шнайдер это первый совместный турнир в карьере, а Паолини и Эррани играют вместе с 2019 года. В нынешнем сезоне они сыграли вместе почти все крупные турниры, и их главные результаты — финал «Ролан Гаррос» и титул Рима.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева/Диана Шнайдер – Ясмин Паолини/Сара Эррани. А посмотреть игру можно в телеграм-канале «Чемп. Теннис».
Материалы по теме
Комментарии
- 4 августа 2024
-
14:24
-
14:10
-
14:00
-
14:00
-
13:12
-
13:00
-
13:00
-
12:04
-
12:00
-
11:52
-
11:37
-
11:20
-
10:46
-
10:21
-
09:19
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:59
-
07:44
-
05:29
-
05:09
-
04:43
-
00:53
-
00:29
- 3 августа 2024
-
23:26
-
22:27
-
21:28
-
21:00
-
20:55
-
20:46
-
20:14
-
19:59
-
19:59
-
19:21