Тарпищев: Джоковичу для победы над Алькарасом на ОИ-2024 нужно надеяться на опыт и мозги
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о предстоящем финале мужского одиночного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). За золото сразятся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира серб Новак Джокович и четырёхкратный победитель мэйджоров третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Встреча пройдёт сегодня, 4 августа, на корте Филиппа Шатрье. Она приблизительно начнётся в 15:00 мск.
Олимпиада (м). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 15:10 МСК
2
Новак Джокович
Н. Джокович
1-й сет
0 : 0
|1
|2
|3
|
|
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«В мужском турнире Джокович и Алькарас по всем раскладам должны были быть в финале — они там и оказались. У каждого есть свои козыри, но я лично буду болеть за Новака. Джоковичу для победы надо надеяться на свой опыт и на мозги», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
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