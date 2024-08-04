Тарпищев: Джоковичу для победы над Алькарасом на ОИ-2024 нужно надеяться на опыт и мозги

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о предстоящем финале мужского одиночного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). За золото сразятся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира серб Новак Джокович и четырёхкратный победитель мэйджоров третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Встреча пройдёт сегодня, 4 августа, на корте Филиппа Шатрье. Она приблизительно начнётся в 15:00 мск.

«В мужском турнире Джокович и Алькарас по всем раскладам должны были быть в финале — они там и оказались. У каждого есть свои козыри, но я лично буду болеть за Новака. Джоковичу для победы надо надеяться на свой опыт и на мозги», — приводит слова Тарпищева ТАСС.