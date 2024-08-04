Андреева/Шнайдер — Паолини/Эррани: прямая трансляция матча в финале Олимпиады-2024
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Сегодня, 4 августа, состоится финальный матч Олимпийских игр – 2024 в Париже в парном разряде среди женщин, в котором российская пара Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер сыграет с итальянками Ясмин Паолини и Сарой Эррани.
Матч начнётся не ранее 16:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
Олимпиада — парный разряд (ж). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 16:40 МСК
Ясмин Паолини
Сара Эррани
Я. Паолини С. Эррани
Не начался
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Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева/Диана Шнайдер – Ясмин Паолини/Сара Эррани. А посмотреть игру можно в телеграм-канале «Чемп. Теннис».
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
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