Новак Джокович расписался на флаге Испании перед финалом ОИ-2024 с Алькарасом

В эти минуты проходит финальный теннисный матч Олимпийских игр – 2024 в Париже в одиночном разряде, в котором серб Новак Джокович встречается с испанцем Карлосом Алькарасом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финала теннисного турнира Олимпиады-2024 в мужском одиночном разряде.
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Во время вчерашней тренировки Джокович дал автограф одному из болельщиков, расписавшись на флаге Испании.
Фото: Скриншот
Напомним, вторая и третья ракетки мира Джокович и Алькарас встречались в недавнем финале Уимблдонского турнира, в котором победу в трёх сетах одержал испанский теннисист — 6:2, 6:2, 7:6.
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. Сегодня также состоится финал в парном женском разряде, в котором встретятся россиянки Мирра Андреева/Диана Шнайдер и представительницы Италии Ясмин Паолини/Сара Эррани (3).
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