Чесноков высоко оценил шансы Андреевой и Шнайдер завоевать золото Олимпиады-2024

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков высоко оценил шансы российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер, которые сегодня, 4 августа, сразятся с итальянками Ясмин Паолини и Сарой Эррани (3) за золото Олимпиады-2024 в парном разряде.

«Андреева и Шнайдер от матча к матчу играли всё лучше и лучше. Диана играет очень мощно, оказывает давление на соперниц, Мирра очень хорошо видит корт. У Эррани слабая подача, её довольно легко пробить, в этом будет преимущество наших теннисисток.

Я думаю, у Андреевой и Шнайдер есть хорошие шансы на победу. При этом финальная игра может быть непохожа на все остальные. Бывает, уверенно разносишь своих соперников, а в финале показываешь тусклую игру, и, наоборот, с трудом доходишь до этой стадии, а потом ловишь кураж», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева/Диана Шнайдер – Ясмин Паолини/Сара Эррани. А посмотреть игру можно в телеграм-канале «Чемп. Теннис».