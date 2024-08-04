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Тренер Алькараса прервал отпуск, чтобы поддержать Карлоса в финальном матче Олимпиады

Бывшая первая ракетка мира Хуан-Карлос Ферреро, тренер четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Карлоса Алькараса, прервал отпуск, чтобы поддержать своего подопечного в финале Олимпиады-2024.

Фото: Кадр из трансляции

В эти минуты проходит финальный теннисный матч Олимпийских игр – 2024 в Париже в одиночном разряде, в котором Алькарас встречается с сербом Новаком Джоковичем.

Напомним, вторая и третья ракетки мира Джокович и Алькарас встречались в недавнем финале Уимблдонского турнира, в котором победу в трёх сетах одержал испанский теннисист — 6:2, 6:2, 7:6.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. Сегодня также состоится финал в парном женском разряде, в котором встретятся россиянки Мирра Андреева/Диана Шнайдер и представительницы Италии Ясмин Паолини/Сара Эррани (3).