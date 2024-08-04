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Дочь Новака Джоковича пришла поддержать отца с плакатом на финал ОИ-2024 с Алькарасом

Дочь второй ракетки мира сербского теннисистка Новака Джоковича Тара пришла поддержать отца с плакатом на финал Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«Папа лучший!» — написано на плакате.

Фото: Скриншот из трансляции

В финале Новак Джокович играет с третьей ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькаросом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финала теннисного турнира Олимпиады-2024 в мужском одиночном разряде.

Напомним, вторая и третья ракетки мира Джокович и Алькарас встречались в недавнем финале Уимблдонского турнира, в котором победу в трёх сетах одержал испанский теннисист — 6:2, 6:2, 7:6.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. Сегодня также состоится финал в парном женском разряде, в котором встретятся россиянки Мирра Андреева/Диана Шнайдер и представительницы Италии Ясмин Паолини/Сара Эррани (3).