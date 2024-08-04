Андреева/Шнайдер — Паолини/Эррани: стартовал финал парного разряда на ОИ-2024
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На Олимпийских играх — 2024 в Париже стартовал финальный матч в парном женском разряде, в котором российская пара Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер сыграет с итальянками Ясмин Паолини и Сарой Эррани.
Олимпиада — парный разряд (ж). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ясмин Паолини
Сара Эррани
Я. Паолини С. Эррани
1-й сет
0 : 0
|1
|2
|3
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Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
«Чемпионат» же ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева/Диана Шнайдер – Ясмин Паолини/Сара Эррани. Посмотреть игру можно в телеграм-канале «Чемп. Теннис».
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.
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