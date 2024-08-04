Андреева/Шнайдер — Паолини/Эррани: стартовал финал парного разряда на ОИ-2024

На Олимпийских играх — 2024 в Париже стартовал финальный матч в парном женском разряде, в котором российская пара Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер сыграет с итальянками Ясмин Паолини и Сарой Эррани.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

«Чемпионат» же ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева/Диана Шнайдер – Ясмин Паолини/Сара Эррани. Посмотреть игру можно в телеграм-канале «Чемп. Теннис».

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.