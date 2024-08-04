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Виктория Азаренко назвала любимый олимпийский вид спорта

Виктория Азаренко назвала любимый олимпийский вид спорта
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Бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала, какой олимпийский вид спорта является для неё любимым.

«Лёгкая атлетика для меня по-прежнему лучший олимпийский вид спорта! Я имею в виду для просмотра», — написала Азаренко в аккаунте в социальных сетях.

35-летняя белоруска является чемпионкой Олимпиады-2012 в смешанном парном разряде и бронзовой медалисткой Игр в Лондоне в одиночке. Она отказалась от участия в Олимпиаде в Париже, хотя ранее приняла приглашение МОК стать участницей соревнований.

С 26 июля по 11 августа в Париже проходят Олимпийские игры. Соревнования по лёгкой атлетике начались 1 августа и продлятся до конца Олимпиады. Теннисный турнир завершается сегодня, 4 августа.

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