Испанский баскетболист Пау Газоль присутствует на матче Джоковича и Алькараса в финале ОИ

Легенда испанского баскетбола Пау Газоль присутствует на матче второй ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича и третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса в финале Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финала теннисного турнира Олимпиады-2024 в мужском одиночном разряде.

Напомним, вторая и третья ракетки мира Джокович и Алькарас встречались в недавнем финале Уимблдонского турнира, в котором победу в трёх сетах одержал испанский теннисист — 6:2, 6:2, 7:6.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. Сегодня также состоится финал в парном женском разряде, в котором встретятся россиянки Мирра Андреева/Диана Шнайдер и представительницы Италии Ясмин Паолини/Сара Эррани (3).