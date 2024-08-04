Джон Миллман: если Джокович выиграет, то станет ли он величайшим теннисистом в истории?

Бывший австралийский теннисист Джон Миллман высказался по поводу серба Новака Джоковича, который в эти минуты проводит финальный матч олимпйиского турнира в Париже (Франция) с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Если Новак выиграет сегодня и получит ту самую золотую медаль, станет ли он величайшим теннисистом в истории? Нужно ли ему золото, чтобы заявить об этом, или у него уже есть этот титул? Или он всё ещё принадлежит Рафе или Роджеру?» — написал Миллман в социальных сетях.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. Сегодня, 4 августа, также состоится финал в парном женском разряде, в котором встретятся россиянки Мирра Андреева/Диана Шнайдер и представительницы Италии Ясмин Паолини/Сара Эррани (3).