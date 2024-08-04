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Джон Миллман: если Джокович выиграет, то станет ли он величайшим теннисистом в истории?

Джон Миллман: если Джокович выиграет, то станет ли он величайшим теннисистом в истории?
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Бывший австралийский теннисист Джон Миллман высказался по поводу серба Новака Джоковича, который в эти минуты проводит финальный матч олимпйиского турнира в Париже (Франция) с испанцем Карлосом Алькарасом.

Олимпиада (м). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 7 		5
6 3 		6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Если Новак выиграет сегодня и получит ту самую золотую медаль, станет ли он величайшим теннисистом в истории? Нужно ли ему золото, чтобы заявить об этом, или у него уже есть этот титул? Или он всё ещё принадлежит Рафе или Роджеру?» — написал Миллман в социальных сетях.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. Сегодня, 4 августа, также состоится финал в парном женском разряде, в котором встретятся россиянки Мирра Андреева/Диана Шнайдер и представительницы Италии Ясмин Паолини/Сара Эррани (3).

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