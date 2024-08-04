«Почему, чёрт возьми, Новак так старается?» Кафельников иронично высказался о финале ОИ
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился эмоциями от финала теннисного турнира Олимпийских игр, в котором серб Новак Джокович встречается с испанцем Карлосом Алькарасом.
Олимпиада (м). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 15:10 МСК
2
Новак Джокович
Н. Джокович
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|5
|
|6
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Почему, чёрт возьми, Новак так старается, если олимпийская медаль неважна (по мнению его фанатов). Ему следует отпустить ситуацию и дать Карлитосу завоевать титул», — написал Кафельников на своей странице в социальных сетях.
Джокович выиграл первый сет на тай-брейке — 7:6 (7:3). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финала теннисного турнира Олимпиады-2024 в мужском одиночном разряде. Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа.
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