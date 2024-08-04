«Всё оказалось намного проще, чем я ожидал». Маррей — о жизни после завершения карьеры

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей поделился чувствами после завершения игровой карьеры.

«Я не расстраиваюсь из-за того, что больше не играю в теннис… Прошёл всего один день, но всё оказалось намного проще, чем я ожидал!» — приводит слова Маррея Eurosport.

Последний матч теннисиста состоялся в четвертьфинале парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Маррей вместе с соотечественником Даниэлем Эвансом проиграли американцам Тейлору Фритцу и Томми Полу (3) со счётом 2:6, 4:6.

Маррей провёл 1001 матч в одиночном разряде на уровне ATP, одержал 739 побед (105 над игроками из топ-10) и завоевал 46 титулов.