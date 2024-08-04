Янчук: трудно упрекнуть Шнайдер и Андрееву, они заслуживают высшей похвалы за медаль на ОИ

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук высказался по поводу серебряных медалей российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на олимпийском турнире в парном разряде.

«Немного не хватило мастерства против итальянок, которые разыгрались во втором сете. Особенно этого не хватило юной Мирре Андреевой, чтобы взламывать устойчивую и быструю оборону соперников. Мы пытались что-то делать, но допускали ненужные ошибки. Где-то чуть-чуть не хватило.

Трудно упрекнуть наших девочек. Для них это дебют. Мирре пока ещё не хватает физических сил — ей всего 17 лет. Шнайдер играла более активно. Но её не хватило на двоих. Но всё придёт. Девочки заслуживают высшей похвалы за серебряную медаль», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.