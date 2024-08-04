Новак Джокович оформил «Золотой карьерный «Шлем»
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович оформил «Золотой карьерный «Шлем» после победы на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).
Джокович выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.
Напомним, в финале олимпийского турнира в Париже 37-летний Джокович обыграл 21-летнего испанского теннисиста Карлоса Алькараса на двух тай-брейках.
Олимпиада (м). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 15:10 МСК
2
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 2
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
По окончании матча Новак Джокович не смог сдержать эмоций и расплакался. Он смог завоевать золотую медаль на Олимпийских играх с пятой попытки. На его счету также имеется бронзовая награда с Олимпиады-2008, которая проходила в Пекине (Китай).
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