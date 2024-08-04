Новак Джокович разрыдался после завоевания первого в карьере олимпийского золота

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович не смог сдержать слёз после победы на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).
Фото: Кадр из трансляции
Напомним, Джокович оформил «Золотой карьерный «Шлем». Он выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.
Фото: Кадр из трансляции
Напомним, в финале олимпийского турнира в Париже 37-летний Джокович обыграл 21-летнего испанского теннисиста Карлоса Алькараса на двух тай-брейках.
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Новак Джокович смог завоевать золотую медаль на Олимпийских играх с пятой попытки. На его счету также имеется бронзовая награда с Олимпийских игр — 2008, которые проходили в Пекине (Китай).
- 4 августа 2024
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