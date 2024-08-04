Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович разрыдался после завоевания первого в карьере олимпийского золота

Новак Джокович разрыдался после завоевания первого в карьере олимпийского золота
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович не смог сдержать слёз после победы на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, Джокович оформил «Золотой карьерный «Шлем». Он выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в финале олимпийского турнира в Париже 37-летний Джокович обыграл 21-летнего испанского теннисиста Карлоса Алькараса на двух тай-брейках.

Олимпиада (м). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 3 		6 2
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Новак Джокович смог завоевать золотую медаль на Олимпийских играх с пятой попытки. На его счету также имеется бронзовая награда с Олимпийских игр — 2008, которые проходили в Пекине (Китай).

Материалы по теме
Новак Джокович оформил «Золотой карьерный «Шлем»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android