Карлос Алькарас расплакался после поражения в финале Олимпиады-2024

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас не смог сдержать эмоций после поражения в финале Олимпийских игр в Париже (Франция).

Фото: Кадр из трансляции

В матче за золотую медаль 21-летний Алькарас уступил 38-летнему Новаку Джоковичу. После победы в финале сербский теннисист оформил Золотой карьерный «Шлем». Джокович выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.

По окончании матча Новак Джокович тоже не смог сдержать эмоций и расплакался. Он смог завоевать золотую медаль на Олимпийских играх с пятой попытки. На его счету также имеется бронзовая награда с Олимпиады-2008, которая проходила в Пекине (Китай).