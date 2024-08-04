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Карлос Алькарас расплакался после поражения в финале Олимпиады-2024

Карлос Алькарас расплакался после поражения в финале Олимпиады-2024
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас не смог сдержать эмоций после поражения в финале Олимпийских игр в Париже (Франция).

Фото: Кадр из трансляции

В матче за золотую медаль 21-летний Алькарас уступил 38-летнему Новаку Джоковичу. После победы в финале сербский теннисист оформил Золотой карьерный «Шлем». Джокович выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.

Олимпиада (м). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 3 		6 2
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

По окончании матча Новак Джокович тоже не смог сдержать эмоций и расплакался. Он смог завоевать золотую медаль на Олимпийских играх с пятой попытки. На его счету также имеется бронзовая награда с Олимпиады-2008, которая проходила в Пекине (Китай).

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