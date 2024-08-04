Джокович стал пятым игроком в истории, выигравшим все четыре ТБШ и золото ОИ

Сербский теннисист Новак Джокович стал пятым игроком в истории, выигравшим все турниры «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и Олимпиаду. Ранее это удавалось Андре Агасси, Штеффи Граф, Рафаэлю Надалю и Серене Уильямс. Сегодня, 4 августа, Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса в финале олимпийского турнира в Париже (Франция). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) в пользу серба.

Для Джоковича это первая олимпийская золотая медаль. До этого серб трижды доходил до полуфинала, но неизменно уступал на этой стадии. Для Алькараса это первая Олимпиада в карьере.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходил с 27 июля по 4 августа.