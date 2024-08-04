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Джокович стал пятым игроком в истории, выигравшим все четыре ТБШ и золото ОИ

Джокович стал пятым игроком в истории, выигравшим все четыре ТБШ и золото ОИ
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Сербский теннисист Новак Джокович стал пятым игроком в истории, выигравшим все турниры «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и Олимпиаду. Ранее это удавалось Андре Агасси, Штеффи Граф, Рафаэлю Надалю и Серене Уильямс. Сегодня, 4 августа, Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса в финале олимпийского турнира в Париже (Франция). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) в пользу серба.

Олимпиада (м). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 3 		6 2
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Для Джоковича это первая олимпийская золотая медаль. До этого серб трижды доходил до полуфинала, но неизменно уступал на этой стадии. Для Алькараса это первая Олимпиада в карьере.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходил с 27 июля по 4 августа.

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