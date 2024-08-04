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«Я поставил на кон всё». Джокович эмоционально высказался о победе на Олимпиаде-2024

«Я поставил на кон всё». Джокович эмоционально высказался о победе на Олимпиаде-2024
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в финале Олимпийских игр — 2024. В решающем матче турнира 37-летний Джокович обыграл 21-летнего испанского теннисиста Карлоса Алькараса на двух тай-брейках. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Олимпиада (м). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 3 		6 2
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Невероятная битва, борьба. Было справедливо завершить оба сета на тай-брейке. Я не знаю, что сказать. Я всё ещё в шоке. Я поставил на кон своё сердце, душу, тело, семью, всё, чтобы выиграть олимпийское золото в возрасте 37 лет. Горжусь играть за Сербию. Карлос и Рафа любят играть за Испанию, Энди за Великобританию, Роджер за Швейцарию. Вы видите реакцию, когда они побеждают. Это особенное. Это другое», — сказал Джокович в интервью Eurosport.

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