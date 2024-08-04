«Я поставил на кон всё». Джокович эмоционально высказался о победе на Олимпиаде-2024

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в финале Олимпийских игр — 2024. В решающем матче турнира 37-летний Джокович обыграл 21-летнего испанского теннисиста Карлоса Алькараса на двух тай-брейках. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).
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«Невероятная битва, борьба. Было справедливо завершить оба сета на тай-брейке. Я не знаю, что сказать. Я всё ещё в шоке. Я поставил на кон своё сердце, душу, тело, семью, всё, чтобы выиграть олимпийское золото в возрасте 37 лет. Горжусь играть за Сербию. Карлос и Рафа любят играть за Испанию, Энди за Великобританию, Роджер за Швейцарию. Вы видите реакцию, когда они побеждают. Это особенное. Это другое», — сказал Джокович в интервью Eurosport.
- 4 августа 2024
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