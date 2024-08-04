«Борьба за Испанию была для меня всем». Алькарас прокомментировал поражение в финале ОИ

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался по поводу поражения в финальном матче олимпийского турнира в Париже (Франция). Сегодня, 4 августа, представитель Испании уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:7, 6:7.

«Новак в трудные моменты повышал свой уровень, он выполнял невероятные удары, невероятно играл. Я немного разочарован, но я уйду с корта с высоко поднятой головой. Я отдал всё, что у меня было. Борьба за Испанию была для меня всем», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Для Джоковича это первая олимпийская золотая медаль. До этого серб трижды доходил до полуфинала, но неизменно уступал на этой стадии. Для Алькараса это первая Олимпиада в карьере.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходил с 27 июля по 4 августа.