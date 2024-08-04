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«Борьба за Испанию была для меня всем». Алькарас прокомментировал поражение в финале ОИ

«Борьба за Испанию была для меня всем». Алькарас прокомментировал поражение в финале ОИ
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Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался по поводу поражения в финальном матче олимпийского турнира в Париже (Франция). Сегодня, 4 августа, представитель Испании уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:7, 6:7.

Олимпиада (м). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 3 		6 2
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Новак в трудные моменты повышал свой уровень, он выполнял невероятные удары, невероятно играл. Я немного разочарован, но я уйду с корта с высоко поднятой головой. Я отдал всё, что у меня было. Борьба за Испанию была для меня всем», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Для Джоковича это первая олимпийская золотая медаль. До этого серб трижды доходил до полуфинала, но неизменно уступал на этой стадии. Для Алькараса это первая Олимпиада в карьере.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходил с 27 июля по 4 августа.

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