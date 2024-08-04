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Стоит ли Джоковичу завершить карьеру после этого года?

Стоит ли Джоковичу завершить карьеру после этого года?
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Сегодня, 4 августа, сербский теннисист Новак Джокович оформил «Золотой карьерный «Шлем» после победы на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

Джокович выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.

Напомним, в финале олимпийского турнира в Париже 37-летний Джокович обыграл 21-летнего испанского теннисиста Карлоса Алькараса на двух тай-брейках.

В связи с этим Чемпионат устраивает опрос среди своих читателей: «Стоит ли Джоковичу завершить карьеру после этого года?»

По окончании матча Новак Джокович не смог сдержать эмоций и расплакался. Он смог завоевать золотую медаль на Олимпийских играх с пятой попытки. На его счету также имеется бронзовая награда с Олимпиады-2008, которая проходила в Пекине (Китай).

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