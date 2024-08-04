Кафельников: стоит ли Джоковичу завершить карьеру на пике? Никто не вправе ему советовать

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался по поводу победы серба Новака Джоковича в финале Олимпиады-2024 в Париже (Франция).

— Стоит ли Джоковичу завершить карьеру на таком суперпике?

— Я точно буду последним человеком, которого он будет слушать, что ему делать дальше. Джокович сам знает, что дальше ему делать. Никто не вправе ему советовать ничего, — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Новак Джокович оформил «Золотой карьерный «Шлем». Он выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.