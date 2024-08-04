Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Заслуженная победа». Кузнецова отреагировала на триумф Джоковича в финале ОИ

«Заслуженная победа». Кузнецова отреагировала на триумф Джоковича в финале ОИ
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Светлана Кузнецова дала комментарий по поводу победы серба Новака Джоковича в финале олимпийского турнира по теннису. Сегодня, 4 августа, 37-летний Джокович обыграл 21-летнего испанского теннисиста Карлоса Алькараса на двух тай-брейках.

Олимпиада (м). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 3 		6 2
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Новак — олимпийский чемпион! Полностью заслуженная победа, несмотря на мои предпочтения и прогнозы. И хорошо, что моя внутренняя Ванга ошиблась. Новак с начала матча доминировал, такое чувство, что всё было в его руках. Поздравляю!» — написала Кузнецова в социальных сетях.

Для Джоковича это первая олимпийская золотая медаль. До этого серб трижды доходил до полуфинала, но неизменно уступал на этой стадии. Для Алькараса это первая Олимпиада в карьере.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходил с 27 июля по 4 августа.

Материалы по теме
Новак Джокович оформил «Золотой карьерный «Шлем»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android