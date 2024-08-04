«Заслуженная победа». Кузнецова отреагировала на триумф Джоковича в финале ОИ

Российская теннисистка Светлана Кузнецова дала комментарий по поводу победы серба Новака Джоковича в финале олимпийского турнира по теннису. Сегодня, 4 августа, 37-летний Джокович обыграл 21-летнего испанского теннисиста Карлоса Алькараса на двух тай-брейках.

«Новак — олимпийский чемпион! Полностью заслуженная победа, несмотря на мои предпочтения и прогнозы. И хорошо, что моя внутренняя Ванга ошиблась. Новак с начала матча доминировал, такое чувство, что всё было в его руках. Поздравляю!» — написала Кузнецова в социальных сетях.

Для Джоковича это первая олимпийская золотая медаль. До этого серб трижды доходил до полуфинала, но неизменно уступал на этой стадии. Для Алькараса это первая Олимпиада в карьере.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходил с 27 июля по 4 августа.