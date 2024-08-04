Кафельников: у кого-то есть сомнения в том, что Джокович величайший теннисист?

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о победе Новака Джоковича в финале Олимпийских игр — 2024.

«У кого-то есть сомнения в том, что Джокович величайший теннисист? Не знаю, убедительно ли, но он обыграл Алькараса в финале Олимпиады», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В финальном матче серб оказался сильнее представителя Испании Карлоса Алькараса — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Для Джоковича это первая олимпийская золотая медаль. До этого он трижды доходил до полуфинала, но неизменно уступал на этой стадии. Для Алькараса это первая Олимпиада в карьере. Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходил с 27 июля по 4 августа.