Селиваненко: чемпионы такого калибра, как Джокович, играют, пока получают удовольствие

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о победе серба Новака Джоковича в финале Олимпийских игр — 2024. В решающем матче в Париже 37-летний Джокович обыграл 21-летнего испанского теннисиста Карлоса Алькараса на двух тай-брейках. Встреча, которая прошла сегодня, 4 августа, завершилась со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).
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«Новак и до победы на Олимпиаде был одним из величайших игроков в истории тенниса. Что касается завершения карьеры, только сам Новак может ответить на этот вопрос. Чемпионы такого калибра играют до тех пор, пока получают удовольствие от игры», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Таким образом, Новак Джокович оформил «Золотой карьерный «Шлем». Он выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.
- 4 августа 2024
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