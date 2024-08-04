Губерниев одним словом описал Джоковича после победы серба в финале Олимпиады-2024

Российский ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе сербского теннисиста Новака Джоковича в финале Олимпийских игр — 2024. В решающем матче серб оказался сильнее представителя Испании Карлоса Алькараса — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

«Джокович — величайший! А теперь болеем за россиянок!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

Для Джоковича это первая олимпийская золотая медаль. До этого он трижды доходил до полуфинала, но неизменно уступал на этой стадии. Для Алькараса это первая Олимпиада в карьере. Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходил с 27 июля по 4 августа.

Отметим, что Джокович оформил «Золотой карьерный «Шлем». Он выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.