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«Ты наконец-то сделал это, мой друг!» Дель Потро обратился к Джоковичу

«Ты наконец-то сделал это, мой друг!» Дель Потро обратился к Джоковичу
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Экс третья ракетка мира, победитель одного турнира «Большого шлема» аргентинец Хуан-Мартин дель Потро обратился к сербу Новаку Джоковичу, который сегодня, 4 августа, стал победителем Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). 37-летний Джокович обыграл 21-летнего испанского теннисиста Карлоса Алькараса на двух тай-брейках.

Олимпиада (м). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 3 		6 2
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Ты наконец-то сделал это, мой друг! Ты потрясающий!» — написал дель Потро в социальных сетях.

Джокович выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото. Ранее это удавалось Андре Агасси, Штеффи Граф, Рафаэлю Надалю и Серене Уильямс.

По окончании матча Новак Джокович не смог сдержать эмоций и расплакался. Он смог завоевать золотую медаль на Олимпийских играх с пятой попытки. На его счету также имеется бронзовая награда с Олимпиады-2008, которая проходила в Пекине (Китай).

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