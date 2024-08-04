«Ты наконец-то сделал это, мой друг!» Дель Потро обратился к Джоковичу

Экс третья ракетка мира, победитель одного турнира «Большого шлема» аргентинец Хуан-Мартин дель Потро обратился к сербу Новаку Джоковичу, который сегодня, 4 августа, стал победителем Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). 37-летний Джокович обыграл 21-летнего испанского теннисиста Карлоса Алькараса на двух тай-брейках.
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«Ты наконец-то сделал это, мой друг! Ты потрясающий!» — написал дель Потро в социальных сетях.
Джокович выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото. Ранее это удавалось Андре Агасси, Штеффи Граф, Рафаэлю Надалю и Серене Уильямс.
По окончании матча Новак Джокович не смог сдержать эмоций и расплакался. Он смог завоевать золотую медаль на Олимпийских играх с пятой попытки. На его счету также имеется бронзовая награда с Олимпиады-2008, которая проходила в Пекине (Китай).
- 4 августа 2024
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