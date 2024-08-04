Фото: Новак Джокович с золотой медалью Олимпиады

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович получил золотую медаль Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). В финале олимпийского турнира серб обыграл испанца Карлоса Алькараса на двух тай-брейках.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Таким образом, Новак Джокович оформил «Золотой карьерный «Шлем». Он выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.

После победы сербский теннисист не смог сдержать эмоций и разрыдался. Новак Джокович смог завоевать золотую медаль на Олимпийских играх с пятой попытки. На его счету также имеется бронзовая награда с Олимпийских игр — 2008, которые проходили в Пекине (Китай).