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Фото: Новак Джокович с золотой медалью Олимпиады

Фото: Новак Джокович с золотой медалью Олимпиады
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович получил золотую медаль Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). В финале олимпийского турнира серб обыграл испанца Карлоса Алькараса на двух тай-брейках.

Олимпиада (м). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 3 		6 2
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Таким образом, Новак Джокович оформил «Золотой карьерный «Шлем». Он выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.

После победы сербский теннисист не смог сдержать эмоций и разрыдался. Новак Джокович смог завоевать золотую медаль на Олимпийских играх с пятой попытки. На его счету также имеется бронзовая награда с Олимпийских игр — 2008, которые проходили в Пекине (Китай).

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