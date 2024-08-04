Фото: Новак Джокович с золотой медалью Олимпиады

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович получил золотую медаль Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). В финале олимпийского турнира серб обыграл испанца Карлоса Алькараса на двух тай-брейках.
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Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Таким образом, Новак Джокович оформил «Золотой карьерный «Шлем». Он выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.
После победы сербский теннисист не смог сдержать эмоций и разрыдался. Новак Джокович смог завоевать золотую медаль на Олимпийских играх с пятой попытки. На его счету также имеется бронзовая награда с Олимпийских игр — 2008, которые проходили в Пекине (Китай).
- 4 августа 2024
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