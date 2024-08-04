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Джокович стал самым возрастным олимпийским чемпионом в теннисе с 1988 года

Джокович стал самым возрастным олимпийским чемпионом в теннисе с 1988 года
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович стал самым возрастным олимпийским чемпионом в теннисе с момента возвращения тенниса на ОИ в 1988-м
(37 лет 74 дня).

Олимпиада (м). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 3 		6 2
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В матче за золото Олимпиады-2024 серб оказался сильнее представителя Испании Карлоса Алькараса — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Для Джоковича это первая олимпийская золотая медаль. До этого он трижды доходил до полуфинала, но неизменно уступал на этой стадии. Для Алькараса это первая Олимпиада в карьере. Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходил с 27 июля по 4 августа.

Отметим, что Джокович оформил «Золотой карьерный «Шлем». Он выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.

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