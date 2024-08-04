Джокович стал самым возрастным олимпийским чемпионом в теннисе с 1988 года

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович стал самым возрастным олимпийским чемпионом в теннисе с момента возвращения тенниса на ОИ в 1988-м
(37 лет 74 дня).
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В матче за золото Олимпиады-2024 серб оказался сильнее представителя Испании Карлоса Алькараса — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Для Джоковича это первая олимпийская золотая медаль. До этого он трижды доходил до полуфинала, но неизменно уступал на этой стадии. Для Алькараса это первая Олимпиада в карьере. Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходил с 27 июля по 4 августа.
Отметим, что Джокович оформил «Золотой карьерный «Шлем». Он выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.
- 4 августа 2024
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