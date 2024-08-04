Ольховский: для Джоковича Олимпиада была целью жизни, он долго к этому шёл
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Победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о победе серба Новака Джоковича в финале Олимпийских игр — 2024. В решающем матче турнира в Париже 37-летний Джокович обыграл 21-летнего испанского теннисиста Карлоса Алькараса на двух тай-брейках. Встреча, которая прошла сегодня, 4 августа, завершилась со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Серб впервые в своей карьере завоевал золото ОИ.
Олимпиада (м). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 15:10 МСК
2
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 2
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Сумасшедший матч с Алькарасом! Джокович уже был одним из величайших теннисистов. Олимпиада была для Новака целью его жизни. Он об этом много говорил, к этому стремился и долго шёл к титулу», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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