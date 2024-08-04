Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ольховский: для Джоковича Олимпиада была целью жизни, он долго к этому шёл

Ольховский: для Джоковича Олимпиада была целью жизни, он долго к этому шёл
Комментарии

Победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о победе серба Новака Джоковича в финале Олимпийских игр — 2024. В решающем матче турнира в Париже 37-летний Джокович обыграл 21-летнего испанского теннисиста Карлоса Алькараса на двух тай-брейках. Встреча, которая прошла сегодня, 4 августа, завершилась со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Серб впервые в своей карьере завоевал золото ОИ.

Олимпиада (м). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 3 		6 2
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Сумасшедший матч с Алькарасом! Джокович уже был одним из величайших теннисистов. Олимпиада была для Новака целью его жизни. Он об этом много говорил, к этому стремился и долго шёл к титулу», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Материалы по теме
«Ты наконец-то сделал это, мой друг!» Дель Потро обратился к Джоковичу
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android