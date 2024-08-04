Ольховский: для Джоковича Олимпиада была целью жизни, он долго к этому шёл

Победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о победе серба Новака Джоковича в финале Олимпийских игр — 2024. В решающем матче турнира в Париже 37-летний Джокович обыграл 21-летнего испанского теннисиста Карлоса Алькараса на двух тай-брейках. Встреча, которая прошла сегодня, 4 августа, завершилась со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Серб впервые в своей карьере завоевал золото ОИ.

«Сумасшедший матч с Алькарасом! Джокович уже был одним из величайших теннисистов. Олимпиада была для Новака целью его жизни. Он об этом много говорил, к этому стремился и долго шёл к титулу», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.