«Слов нет!» Андрей Ольховский — о победе Новака Джоковича на Олимпийских играх

Победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский оценил выступление серба Новака Джоковича на Олимпийских играх — 2024.

«Очень рад за Джоковича! Не был уверен, что он выиграет, потому что Алькарас сейчас в очень хорошей форме. Но Новак отыграл матч очень чисто. Иногда где-то казалось, что нога подбаливает, что как-то не так себя он чувствует. Играл он великолепно, чисто, внимательно каждый мячик. Слов нет! Очень хорошо! Победил на классе.

Решение о завершении карьеры давайте оставим за Джоковичем. Кто мы все такие, чтобы говорить за Новака? Джокович есть Джокович. Он великий и способен принять решение сам. То, которое будет важно для него самого», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Джокович стал победителем Олимпийских игр в Париже.