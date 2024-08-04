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«Слов нет!» Андрей Ольховский — о победе Новака Джоковича на Олимпийских играх

«Слов нет!» Андрей Ольховский — о победе Новака Джоковича на Олимпийских играх
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Победитель Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский оценил выступление серба Новака Джоковича на Олимпийских играх — 2024.

Олимпиада (м). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 3 		6 2
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Очень рад за Джоковича! Не был уверен, что он выиграет, потому что Алькарас сейчас в очень хорошей форме. Но Новак отыграл матч очень чисто. Иногда где-то казалось, что нога подбаливает, что как-то не так себя он чувствует. Играл он великолепно, чисто, внимательно каждый мячик. Слов нет! Очень хорошо! Победил на классе.

Решение о завершении карьеры давайте оставим за Джоковичем. Кто мы все такие, чтобы говорить за Новака? Джокович есть Джокович. Он великий и способен принять решение сам. То, которое будет важно для него самого», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Джокович стал победителем Олимпийских игр в Париже.

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