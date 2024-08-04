Фото: Джокович, Алькарас и Музетти с медалями Олимпийских игр — 2024

Серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас и итальянец Лоренцо Музетти получили медали по итогам олимпийского турнира по теннису в одиночном разряде.

Фото: Кадр из трансляции

3 августа 16-я ракетка мира Лоренцо Музетти стал бронзовым призёром Олимпийских игр — 2024 в Париже. В матче за третье место Музетти в трёх сетах обыграл 19-ю ракетку мира канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 1:6, 6:3.

Сегодня, 4 августа, Новак Джокович стал победителем олимпийского турнира по теннису в одиночном разряде. В финальном матче он оказался сильнее представителя Испании Карлоса Алькараса — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Алькарасу досталось серебро.

Напомним, теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходил с 27 июля по 4 августа.