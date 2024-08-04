Фото: Джокович, Алькарас и Музетти с медалями Олимпийских игр — 2024
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Серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас и итальянец Лоренцо Музетти получили медали по итогам олимпийского турнира по теннису в одиночном разряде.
Фото: Кадр из трансляции
Олимпиада (м). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 15:10 МСК
2
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
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|7 7
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|6 2
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
3 августа 16-я ракетка мира Лоренцо Музетти стал бронзовым призёром Олимпийских игр — 2024 в Париже. В матче за третье место Музетти в трёх сетах обыграл 19-ю ракетку мира канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 1:6, 6:3.
Сегодня, 4 августа, Новак Джокович стал победителем олимпийского турнира по теннису в одиночном разряде. В финальном матче он оказался сильнее представителя Испании Карлоса Алькараса — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Алькарасу досталось серебро.
Напомним, теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходил с 27 июля по 4 августа.
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