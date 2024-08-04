Мама Энди Маррея отреагировала на победу Новака Джоковича в финале Олимпиады

Мама британского теннисиста Энди Маррея Джуди Маррей высказалась о победе серба Новака Джоковича в финале Олимпийских игр — 2024. В решающем матче он оказался сильнее представителя Испании Карлоса Алькараса — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

«Совершенно невероятно. Самые большие поздравления Новаку! Выдающееся достижение», – написала Джуди Маррей в соцсети X (ранее Twitter).

Продолжительность встречи Алькараса и Джоковича составила 2 часа 52 минуты. За это время Джокович сделал одну подачу навылет и допустил две двойные ошибки, не реализовав ни одного из шести брейк-пойнтов. На счету Алькараса один эйс при одной двойной ошибке. Также у испанца восемь нереализованных брейк-пойнтов. Для Джоковича это первая олимпийская золотая медаль. До этого серб трижды доходил до полуфинала, но неизменно уступал на этой стадии.