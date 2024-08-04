Джокович впервые за четыре матча победил игрока из топ-5

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович впервые за четыре матча сумел обыграть представителя топ-5. Сегодня, 4 августа, серб обыграл представителя Испании Карлоса Алькараса в финале олимпийского турнира в Париже (Франция) — 7:6, 7:6.

Ранее Джокович уступал итальянцу Яннику Синнеру в Кубке Дэвиса — 2023, затем ему же на Australian Open — 2024, а после этого — Алькарасу в финале Уимблдона-2024.

Для Джоковича это первая олимпийская золотая медаль. До этого он трижды доходил до полуфинала, но неизменно уступал на этой стадии. Для Алькараса это первая Олимпиада в карьере. Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходил с 27 июля по 4 августа.

Отметим, что Джокович оформил «Золотой карьерный «Шлем». Он выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.