Джокович впервые на Олимпиадах победил игрока из топ-5

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович впервые на Олимпийских играх обыграл представителя топ-5. В матче за золото Олимпиады-2024 серб оказался сильнее представителя Испании Карлоса Алькараса — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

До этого у серба были поражения от Рафаэля Надаля в полуфинале Пекина-2008, от Энди Маррея в полуфинале Лондона-2012 и от Александра Зверева в полуфинале Токио-2020.

Для Джоковича это первая олимпийская золотая медаль. До этого он трижды доходил до полуфинала, но неизменно уступал на этой стадии. Для Алькараса это первая Олимпиада в карьере. Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходил с 27 июля по 4 августа.

Отметим, что Джокович оформил «Золотой карьерный «Шлем». Он выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото.