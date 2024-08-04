«Величайший». Роддик — о победе Джоковича на Олимпийских играх

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик отреагировал на победу серба Новака Джоковича в финале Олимпийских игр — 2024. В решающем матче он оказался сильнее представителя Испании Карлоса Алькараса — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

«Сила воли. Не могу представить усилия, свидетелем которых я только что стал. Величайший. Чтобы получить последний шанс, расскажите всем, каков ваш приоритет, и покажите лучшее, что у вас есть на данный момент. Повезло это увидеть», – написал Роддик в социальной сети X (ранее Twitter).

Продолжительность встречи Алькараса и Джоковича составила 2 часа 52 минуты. За это время Джокович сделал одну подачу навылет и допустил две двойные ошибки, не реализовав ни одного из шести брейк-пойнтов. На счету Алькараса один эйс при одной двойной ошибке. Также у испанца восемь нереализованных брейк-пойнтов. Для Джоковича это первая олимпийская золотая медаль. До этого серб трижды доходил до полуфинала, но неизменно уступал на этой стадии.