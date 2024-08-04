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«Величайший». Роддик — о победе Джоковича на Олимпийских играх

«Величайший». Роддик — о победе Джоковича на Олимпийских играх
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Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик отреагировал на победу серба Новака Джоковича в финале Олимпийских игр — 2024. В решающем матче он оказался сильнее представителя Испании Карлоса Алькараса — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Олимпиада (м). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 3 		6 2
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Сила воли. Не могу представить усилия, свидетелем которых я только что стал. Величайший. Чтобы получить последний шанс, расскажите всем, каков ваш приоритет, и покажите лучшее, что у вас есть на данный момент. Повезло это увидеть», – написал Роддик в социальной сети X (ранее Twitter).

Продолжительность встречи Алькараса и Джоковича составила 2 часа 52 минуты. За это время Джокович сделал одну подачу навылет и допустил две двойные ошибки, не реализовав ни одного из шести брейк-пойнтов. На счету Алькараса один эйс при одной двойной ошибке. Также у испанца восемь нереализованных брейк-пойнтов. Для Джоковича это первая олимпийская золотая медаль. До этого серб трижды доходил до полуфинала, но неизменно уступал на этой стадии.

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