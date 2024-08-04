Рафаэль Надаль поздравил Новака Джоковича с оформлением «Золотого карьерного «Шлема»

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил 24-кратного чемпиона мэйджоров серба Новака Джоковича с победой на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). В финале олимпийского турнира серб обыграл соотечественника Надаля Карлоса Алькараса на двух тай-брейках.
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 2
«Новак, поздравляю с оформлением «Золотого «Шлема», а также с достижением того, чего ты хотел. Молодец», — написал Надаль на своей странице в социальных сетях.
На Олимпиаде-2024 Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом. Таким образом, он оформил «Золотой карьерный «Шлем» — выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото. Отметим, что Рафаэль Надаль тоже имеет такое достижение в своей карьере.
- 4 августа 2024
-
21:00
-
20:56
-
20:52
-
20:52
-
20:50
-
20:50
-
20:47
-
20:43
-
20:36
-
20:30
-
20:29
-
20:23
-
20:11
-
20:09
-
19:55
-
19:50
-
19:45
-
19:41
-
19:35
-
19:25
-
19:08
-
19:08
-
18:58
-
18:51
-
18:50
-
18:42
-
18:38
-
18:38
-
18:36
-
18:33
-
18:32
-
18:30
-
18:28
-
18:27
-
18:27