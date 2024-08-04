Рафаэль Надаль поздравил Новака Джоковича с оформлением «Золотого карьерного «Шлема»

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил 24-кратного чемпиона мэйджоров серба Новака Джоковича с победой на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). В финале олимпийского турнира серб обыграл соотечественника Надаля Карлоса Алькараса на двух тай-брейках.

«Новак, поздравляю с оформлением «Золотого «Шлема», а также с достижением того, чего ты хотел. Молодец», — написал Надаль на своей странице в социальных сетях.

На Олимпиаде-2024 Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом. Таким образом, он оформил «Золотой карьерный «Шлем» — выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото. Отметим, что Рафаэль Надаль тоже имеет такое достижение в своей карьере.