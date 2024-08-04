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Рафаэль Надаль поздравил Новака Джоковича с оформлением «Золотого карьерного «Шлема»

Рафаэль Надаль поздравил Новака Джоковича с оформлением «Золотого карьерного «Шлема»
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил 24-кратного чемпиона мэйджоров серба Новака Джоковича с победой на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). В финале олимпийского турнира серб обыграл соотечественника Надаля Карлоса Алькараса на двух тай-брейках.

Олимпиада (м). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 15:10 МСК
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 3 		6 2
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Новак, поздравляю с оформлением «Золотого «Шлема», а также с достижением того, чего ты хотел. Молодец», — написал Надаль на своей странице в социальных сетях.

На Олимпиаде-2024 Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом. Таким образом, он оформил «Золотой карьерный «Шлем» — выиграл все четыре турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото. Отметим, что Рафаэль Надаль тоже имеет такое достижение в своей карьере.

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