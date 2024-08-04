Андреева/Шнайдер — Паолини/Эррани: россиянки проиграли второй сет в финале Олимпиады

Сегодня, 4 августа, проходит финальный матч Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) в парном разряде среди женщин, в котором российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер играют с итальянками Ясмин Паолини и Сарой Эррани. Второй сет финала остался за итальянками со счётом 6:1, первую партию выиграли россиянки (6:2). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи россиянок и итальянок.

В полуфинале Андреева и Шнайдер уверенно обыграли испанок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:1, 6:2. В 1/4 финала россиянки одолели олимпийских чемпионок 2021 года чешек Барбору Крейчикову и Катержину Синякову.

Девушки стали единственными из сборной России по теннису, кто добрался до медалей Олимпиады. Кроме того, Мирра и Диана — первые российские призёры Олимпийских игр в Париже.