Андреева/Шнайдер — Паолини/Эррани: россиянки проиграли второй сет в финале Олимпиады

Сегодня, 4 августа, проходит финальный матч Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) в парном разряде среди женщин, в котором российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер играют с итальянками Ясмин Паолини и Сарой Эррани. Второй сет финала остался за итальянками со счётом 6:1, первую партию выиграли россиянки (6:2). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи россиянок и итальянок.
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В полуфинале Андреева и Шнайдер уверенно обыграли испанок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:1, 6:2. В 1/4 финала россиянки одолели олимпийских чемпионок 2021 года чешек Барбору Крейчикову и Катержину Синякову.
Девушки стали единственными из сборной России по теннису, кто добрался до медалей Олимпиады. Кроме того, Мирра и Диана — первые российские призёры Олимпийских игр в Париже.
- 4 августа 2024
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