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Мирра Андреева и Диана Шнайдер уступили в финале Олимпиады-2024 в паре

Мирра Андреева и Диана Шнайдер уступили в финале Олимпиады-2024 в паре
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). В финале женского парного разряда они уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани. — 6:2, 1:6, 7:10.

Олимпиада — парный разряд (ж). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ясмин Паолини
Италия
Ясмин Паолини
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Я. Паолини С. Эррани
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 1 10
6 		1 0 7
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Ясмин Паолини и Сара Эррани впервые в карьере стали олимпийскими чемпионками. Паолини — пятая ракетка мира в одиночном разряде, финалистка «Ролан Гаррос» и Уимблдона в 2024 году. Эррани является обладательницей карьерного «Шлема» в парном разряде вместе с соотечественницей Робертой Винчи.

17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Олимпийских играх в Париже.

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