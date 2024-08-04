Муратоглу назвал Джоковича величайшим теннисистом мира
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Тренер по теннису, бывший теннисист Патрик Муратоглу прокомментировал победу серба Новака Джоковича в финале Олимпиады-2024. В решающем матче он оказался сильнее представителя Испании Карлоса Алькараса — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).
Олимпиада (м). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 15:10 МСК
2
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
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|6 2
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Величайший», – написал Муратоглу в соцсети X (ранее Twitter).
Продолжительность встречи Алькараса и Джоковича составила 2 часа 52 минуты. За это время Джокович сделал одну подачу навылет и допустил две двойные ошибки, не реализовав ни одного из шести брейк-пойнтов. На счету Алькараса один эйс при одной двойной ошибке. Также у испанца восемь нереализованных брейк-пойнтов.
Для Джоковича это первая олимпийская золотая медаль. До этого серб трижды доходил до полуфинала, но неизменно уступал на этой стадии.
Комментарии
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