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Кафельников: обидное поражение Шнайдер и Андреевой в финале ОИ, но они молодцы

Кафельников: обидное поражение Шнайдер и Андреевой в финале ОИ, но они молодцы
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на новость о том, что российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). В финале женского парного разряда россиянки уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани. — 6:2, 1:6, 7:10.

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17 сентября 2013, вторник. 13:25 МСК
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«Обидное поражение наших девочек, но они большие молодцы, что вышли в финал и завоевали серебро», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Олимпийских играх в Париже.

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