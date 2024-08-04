Ясмин Паолини и Сара Эррани принесли Италии первое в истории золото Олимпиады в теннисе

Итальянские теннисистки Ясмин Паолини и Сара Эррани добились исторического достижения для своей страны. Они принесли Италии первое в истории золото Олимпийских игр в теннисе. В финальном поединке Олимпиады-2024 в Париже (Франция) они одолели российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер.

Ясмин Паолини и Сара Эррани впервые в карьере стали олимпийскими чемпионками. Паолини — пятая ракетка мира в одиночном разряде, финалистка «Ролан Гаррос» и Уимблдона в 2024 году. Эррани является обладательницей карьерного «Шлема» в парном разряде вместе с соотечественницей Робертой Винчи.

Отметим, что это не единственная медаль сборной Италии в теннисе на Олимпиаде в Париже. Ранее Лоренцо Музетти завоевал бронзовую награду в мужском одиночном разряде.