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Ясмин Паолини и Сара Эррани принесли Италии первое в истории золото Олимпиады в теннисе

Ясмин Паолини и Сара Эррани принесли Италии первое в истории золото Олимпиады в теннисе
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Итальянские теннисистки Ясмин Паолини и Сара Эррани добились исторического достижения для своей страны. Они принесли Италии первое в истории золото Олимпийских игр в теннисе. В финальном поединке Олимпиады-2024 в Париже (Франция) они одолели российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер.

Олимпиада — парный разряд (ж). Финал
04 августа 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ясмин Паолини
Италия
Ясмин Паолини
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Я. Паолини С. Эррани
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 1 10
6 		1 0 7
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Ясмин Паолини и Сара Эррани впервые в карьере стали олимпийскими чемпионками. Паолини — пятая ракетка мира в одиночном разряде, финалистка «Ролан Гаррос» и Уимблдона в 2024 году. Эррани является обладательницей карьерного «Шлема» в парном разряде вместе с соотечественницей Робертой Винчи.

Отметим, что это не единственная медаль сборной Италии в теннисе на Олимпиаде в Париже. Ранее Лоренцо Музетти завоевал бронзовую награду в мужском одиночном разряде.

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