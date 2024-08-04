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Олимпиада-2024 в Париже: результаты всех теннисных турниров

Олимпиада-2024 в Париже: результаты всех теннисных турниров
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Сегодня, 4 августа, завершились теннисные турниры на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами во всех дисциплинах:

Олимпиада-2024, теннис, одиночный разряд, мужчины:
1. Новак Джокович (Сербия).
2. Карлос Алькарас (Испания).
3. Лоренцо Музетти (Италия).

Олимпиада-2024, теннис, одиночный разряд, женщины:
1. Чжэн Циньвэнь (Китай).
2. Донна Векич (Хорватия).
3. Ига Свёнтек (Польша).

Олимпиада-2024, теннис, парный разряд, мужчины:
1. Мэттью Эбден / Джон Пирс (Австралия).
2. Раджив Рам / Остин Крайчек (США).
3. Тейлор Фритц / Томми Пол (США).

Олимпиада-2024, теннис, парный разряд, женщины:
1. Ясмин Паолини / Сара Эррани (Италия).
2. Мирра Андреева / Диана Шнайдер (Россия).
3. Кристина Букша / Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Олимпиада-2024, теннис, микст:
1. Катержина Синякова / Томаш Махач (Чехия).
2. Чжан Чжичжэнь / Синьюй Ван (Китай).
3. Феликс Оже-Альяссим / Габриэла Дабровски (Канада).

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