Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Олимпиада-2024 в Париже: результаты всех теннисных турниров

Сегодня, 4 августа, завершились теннисные турниры на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами во всех дисциплинах:

Олимпиада-2024, теннис, одиночный разряд, мужчины:

1. Новак Джокович (Сербия).

2. Карлос Алькарас (Испания).

3. Лоренцо Музетти (Италия).

Олимпиада-2024, теннис, одиночный разряд, женщины:

1. Чжэн Циньвэнь (Китай).

2. Донна Векич (Хорватия).

3. Ига Свёнтек (Польша).

Олимпиада-2024, теннис, парный разряд, мужчины:

1. Мэттью Эбден / Джон Пирс (Австралия).

2. Раджив Рам / Остин Крайчек (США).

3. Тейлор Фритц / Томми Пол (США).

Олимпиада-2024, теннис, парный разряд, женщины:

1. Ясмин Паолини / Сара Эррани (Италия).

2. Мирра Андреева / Диана Шнайдер (Россия).

3. Кристина Букша / Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Олимпиада-2024, теннис, микст:

1. Катержина Синякова / Томаш Махач (Чехия).

2. Чжан Чжичжэнь / Синьюй Ван (Китай).

3. Феликс Оже-Альяссим / Габриэла Дабровски (Канада).