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Губерниев назвал «великим» финал с участием Андреевой и Шнайдер на Олимпийских игр

Губерниев назвал «великим» финал с участием Андреевой и Шнайдер на Олимпийских игр
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Популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция).

Гуанчжоу. 1-й круг
17 сентября 2013, вторник. 13:25 МСК
Ольга Говорцова
Беларусь
Ольга Говорцова
О. Говорцова
Окончен
0 : 2
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Ализе Корне
29
Франция
Ализе Корне
А. Корне

«Это был великий финал! Равная борьба! Но проиграли! Спасибо за ИГРУ! Поздравляю с серебром! Андреева и Шнайдер!» — написал Губерниев в социальной сети, сопроводив сообщение эмодзи сердце.

В финале женского парного разряда россиянки уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани. — 6:2, 1:6, 7:10.

17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Олимпийских играх в Париже.

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