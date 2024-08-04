Губерниев назвал «великим» финал с участием Андреевой и Шнайдер на Олимпийских игр

Популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция).

«Это был великий финал! Равная борьба! Но проиграли! Спасибо за ИГРУ! Поздравляю с серебром! Андреева и Шнайдер!» — написал Губерниев в социальной сети, сопроводив сообщение эмодзи сердце.

В финале женского парного разряда россиянки уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани. — 6:2, 1:6, 7:10.

17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер завоевали серебряные медали на первой Олимпиаде в карьере. Они принесли сборной России первую награду на Олимпийских играх в Париже.